Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı
25.03.2025 - 12:13Güncellenme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen) sosyal medya hesabından ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle harekete geçti.
Başsavcılık, Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.