Ege'de kuraklık etkisini artırdı! Ağaçlar kurumaya başladı

İl genelinde pek çok yerleşim yerlerinde yağmur duasına gidilirken, tarım sektörünün en önemli sorunu girdi maliyetleri olmaktan çıkıp kuraklık oldu. Uzun yıllar ortalamasına göre Aydın’da eylül aylarında metrekareye 16.4 kilogram, ekim aylarında ise 45.2 kilogram yağış düşen Aydın’da yaklaşık 100 gündür deyim yerindeyse damla yağmur düşmedi. Kasım aylarında uzun yıllar ortalamasına göre metrekareye 86.5 kilogram yağışın düştüğü Aydın’da meteoroloji verilerine göre henüz yağış görünmüyor. Geçen yıl yüksek kesimler dahil kar yağışının olmadığı ve kış yaşanmadığı için don olayının da görülmediği tarım şehri Aydın’da ağaçlar susuzluktan dolayı kurumaya başladı.

'KASIM AYINA GİRDİK DAHA ZEYTİNLER YETİŞMEDİ'



Aydın’da yaşayan 70 yaşın üstündeki pek çok kişi belki yarım asırdan bu yana böylesi bir kuraklığın yaşanmadığını belirtirken, zeytin üreticileri ise ağaçta meyve olmasına rağmen ürünlerin adeta çekirdekten ibaret kaldığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda Eylül sonunda zeytin hasadına başlanırdı. Bu yıl Kasım ayına girdik. Ağaçlardaki zeytinler hiç gelişmedi. Normal şartlarda 5-6 kilo zeytinden 1 kilogram yağ elde edilir. Bu yıl ise kuraklıktan dolayı sulanan arazilerde bile yağ oranı 12-13 kilogramda bir kilo vermiyor. Durum çok sıkıntılı. Ürün almayı birkenara bıraktık. Asırlık zeytin ağaçları kurumaya yüz tuttu. Yarım asırdır kasım ayında hiç böyle kuraklık yaşanmamıştı” diye konuştular.

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“MENDERES NEHRİ BİLE KURUMAYA YÜZ TUTTU”

Geçen yıllarda kasım ayında Büyük Menderes Nehri’nin taşmasından dolayı Aydın Ovası’nda üretimin en büyük sıkıntılarından birinin su taşkınları olduğunu belirten üreticiler, “Yıllar o kadar kuraklaştı ki, geçen yıllarda aynı dönemlerde Menderes Nehri’nin taşkınlarından korunmak için çareler ararken, bu yıl kış ortasında susuzluğa çare arıyoruz” diye konuştular.



