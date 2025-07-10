Ege'de 4.6 büyüklüğünde deprem'! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 01.54’te Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Muğla’nın Bodrum ilçesine 169 kilometre mesafede gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Sık sık yaşanan depremlerin ardından pek çok kişi "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebiliyor. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılabiliyor.