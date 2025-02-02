Ege Denizi'nde korkudan bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÜST ÜSTE DEPREMLER

AFAD ayrıca Ege Denizi’nde saat 11:37’de 3.6, saat 12:14’te 3.6, saat 12:26’da da 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini bildirdi. 14:03'te ise 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak ölçüldü.