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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

25.02.2023 - 15:58 | | DHA
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Deniz’inde rüzgarın yarın (26.02.2023 Pazar) sabah saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 27-02-2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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