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Ege Denizi'nde deprem kabusu sürüyor

09.02.2025 - 22:19Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi'nde deprem kabusu sürüyor

Ege Denizi'nde günlerdir süren deprem kabusu sürüyor. Yine merkez üssü Ege Denizi olan saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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