Ege Denizi'nde deprem kabusu sürüyor
Ege Denizi'nde günlerdir süren deprem kabusu sürüyor. Yine merkez üssü Ege Denizi olan saat 22.05'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:05:44 TSİ
Enlem:36.76306 N
Boylam:25.87722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/yf1n2IwfH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:21:53:56 TSİ
Enlem:36.61 N
Boylam:25.60639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BTPAHyCI5e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:22:16:42 TSİ
Enlem:36.60556 N
Boylam:25.6525 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/I7QhPPhcV7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi