Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüÄŸünde deprem!
AFET ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±ndaÂ 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
27.04.2022 - 07:29 | | ANKARA, (DHA)-
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± AFAD Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶reÂ saat 04.52'de merkez Ã¼ssÃ¼Â Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda Yunanistan kÄ±yÄ±larÄ± yakÄ±nÄ±ndaÂ Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen depremin derinliÄŸi 8.25 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â