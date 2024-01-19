AFAD'danÂ son dakikaÂ depremÂ aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. AFAD'Ä±n verilerine gÃ¶re Ã‡eÅŸme'ye 215 kilometre uzaklÄ±kta ve 9,94 kilometre derinlikte bir deprem oldu.

BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:4.4 (Mw)

Yer:Ege Denizi, EÄŸriboz (Evvoia) - [215.82 km] Ã‡eÅŸme (Ä°zmir)

Tarih:2024-01-19

Saat:17:14:05 TSÄ°

Enlem:38.52667 N

Boylam:23.80222 E

Derinlik:9.94 km

Â