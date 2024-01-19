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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüÄŸünde deprem | 19 Ocak son depremler

AFAD'dan Ege Denizi'nde deprem olduÄŸunu duyurdu. Saat 17.14'te Ã‡eÅŸme aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi.

19.01.2024 - 17:41 |
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüÄŸünde deprem | 19 Ocak son depremler

AFAD'danÂ son dakikaÂ depremÂ aÃ§Ä±klamasÄ± geldi. AFAD'Ä±n verilerine gÃ¶re Ã‡eÅŸme'ye 215 kilometre uzaklÄ±kta ve 9,94 kilometre derinlikte bir deprem oldu.

BÃ¼yÃ¼klÃ¼k:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, EÄŸriboz (Evvoia) - [215.82 km] Ã‡eÅŸme (Ä°zmir)
Tarih:2024-01-19
Saat:17:14:05 TSÄ°
Enlem:38.52667 N
Boylam:23.80222 E
Derinlik:9.94 km

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Ege Denizinde 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde depremÂ | 19 Ocak son depremler

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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüÄŸünde deprem | 19 Ocak son depremler

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüÄŸünde deprem | 19 Ocak son depremler