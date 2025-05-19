GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEge, beşik gibi sallanıyor! Son 15 saatte 19 deprem
HaberlerGündem Haberleri Ege, beşik gibi sallanıyor! Son 15 saatte 19 deprem

Ege, beşik gibi sallanıyor! Son 15 saatte 19 deprem

19.05.2025 - 16:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ege, beşik gibi sallanıyor! Son 15 saatte 19 deprem

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 deprem meydana geldi. Son deprem saat 15:58'de Germencik Hıdrıbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Merkezüssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan depren saat 15:58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.
Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi.

    Güncel Haberler

    Zonguldak'ta uzaktan kumandalı tırpan makinesi icat edildi
    #Gündem

    Zonguldak'ta uzaktan kumandalı tırpan makinesi icat edildi

    Trump-Putin görüşmesi başladı! Dünyanın merakla bekliyordu
    #Dünya

    Trump-Putin görüşmesi başladı! Dünyanın merakla bekliyordu

    Giresun'da içinde iki kişini bulunduğu paramotor denize düştü
    #Gündem

    Giresun'da içinde iki kişini bulunduğu paramotor denize düştü