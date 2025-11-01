Efeler'de otomobil seyir halindeyken alev aldı

Olay, Efeler ilçesi Dedekuyusu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlerin yükseldiği aracı sağa çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.