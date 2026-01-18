Efeler'de depoda çıkan yangın apartmana sıçradı: 2 kişi dumandan etkilendi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.01.2026 - 21:34

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki depoda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sararken, yoğun duman apartmanın içine ve dairelere doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

