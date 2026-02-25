GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu
HaberlerGündem Haberleri Edirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu

Edirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu

25.02.2026 - 21:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/ İPSALA(Edirne), (DHA)

Edirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu

Edirne’nin İpsala ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya savrulduğu kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu 9’uncu kilometrede meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne giden O.U. (31) yönetimindeki 22 AFB 770 plakalı otomobil, yolun 9’uncu kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan T.T. (24) ve oğlu G.T. (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Güncel Haberler

Yaşlı adam aralarında husumet bulunan komşusunu ezerek öldürdü
#Gündem

Yaşlı adam aralarında husumet bulunan komşusunu ezerek öldürdü

Edirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu
#Gündem

Edirne’de yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu

Erzurum Valiliği duyurdu: Erzurum’da okullara bir gün kar tatili
#Gündem

Erzurum Valiliği duyurdu: Erzurum’da okullara bir gün kar tatili