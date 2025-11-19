GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

19.11.2025 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edirne’nin Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda seyreden N.G’nin kullandığı 39 ACS 474 plakalı otomobile arkasında seyreden R.A’nın kullandığı 22 AF 744 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Edirne Kemalköy kavşağında tıra çarpan panelvan hurdaya döndü
#Gündem

Edirne Kemalköy kavşağında tıra çarpan panelvan hurdaya döndü

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
#Gündem

Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi kadın emeğiyle büyüyor
#Gündem

Topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi kadın emeğiyle büyüyor