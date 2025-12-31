Edirne'de 10 gündür süren su kesintisi mahalleliyi sokağa döktü

Haberin Devamı

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, mahalle meydanında bulunan çeşme önünde bir araya gelerek belediyeyi protesto etti. Kış mevsiminde yaşanan uzun süreli kesinti nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği mahallede, vatandaşlar su ihtiyaçlarını bidon ve damacanalarla karşılamak zorunda kaldı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bebeklerin yaşadığı mağduriyetin her geçen gün arttığı belirtildi. Mahalle sakinleri, sorunun günlerdir devam etmesine rağmen yetkililerden bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, Edirne Belediyesi'nden çözüm istedi.



"Çocuklara içirecek su bulamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmenler, yaklaşık 10 gündür sularının olmadığını belirterek, "Çocuklara içirmek için su bulamıyoruz. Evlerde donuyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz ama hizmet yok. Bebekler evlerde dondu" dedi.

Yaşanan mağduriyete dikkat çeken Kamil Kelemer, mahallede yaşanan su sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Su kesintisiyle ilgili durumu belediyeye birçok kez belediye yetkililerine ilettiklerini belirten Adem Tekin, hiçbir olumlu adımın atılmadığını ve uzun süren kesintinin mahallede yaşayan herkesi olumsuz etkilediğini dile getirdi.



"Ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz"

Edirne'de altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ifade eden vatandaşlardan Celal Selece, "Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, kış ortasında yaşanan su kesintisinin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, Edirne Belediyesinden kalıcı çözüm beklediklerini belirtti.