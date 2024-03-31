Edirne yerel seçim sonuçları 2024: Edirne'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Edirne yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Edirne'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Edirne büyükşehir belediye başkanlığı ve Edirne ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Edirneli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Edirne'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Edirne 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Edirneli vatandaşlar, 2024 Edirne seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Ali Yalçındağ

Arif Köroğlu

Ayla Şahbaz

Aylin Hacaloğlu

Belgin İba

Cem Özcan

Cemil Murat Dodanlı

Çetin Atla

Çiğdem Bora

Emre Gebeş

Fatma Müzeyyen Oktay

Filiz Gencan Akın

Gökdeniz Altuntaş

Hamdi Sedefçi

Hanım Hülya Göçer

Hava Aksoy

Hikmet Sofu

Nail Gün

Tolga Zülka

Tezcan Karakütük

Songül Çetinkaya Tül

Serkan Konak

Sabri Serin

Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Edirne'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları

Enez Seçim Sonuçları 2024

Havsa Seçim Sonuçları 2024

İpsala Seçim Sonuçları 2024

Keşan Seçim Sonuçları 2024

Lalapaşa Seçim Sonuçları 2024

Meriç Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Süloğlu Seçim Sonuçları 2024

Uzunköprü Seçim Sonuçları 2024

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?



Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

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T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.