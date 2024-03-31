Edirne yerel seçim sonuçları 2024: Edirne'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Edirne geldi. Edirne yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Edirne'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. İşte 31 Mart 2024 Edirne yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Edirne yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Edirne'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Edirne büyükşehir belediye başkanlığı ve Edirne ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Edirneli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Edirne'de kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Edirne 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Edirneli vatandaşlar, 2024 Edirne seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor.
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EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024
Ali Yalçındağ
Arif Köroğlu
Ayla Şahbaz
Aylin Hacaloğlu
Belgin İba
Cem Özcan
Cemil Murat Dodanlı
Çetin Atla
Çiğdem Bora
Emre Gebeş
Fatma Müzeyyen Oktay
Filiz Gencan Akın
Gökdeniz Altuntaş
Hamdi Sedefçi
Hanım Hülya Göçer
Hava Aksoy
Hikmet Sofu
Nail Gün
Tolga Zülka
Tezcan Karakütük
Songül Çetinkaya Tül
Serkan Konak
Sabri Serin
Edirne'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Edirne'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.