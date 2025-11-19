Edirne Kemalköy kavşağında tıra çarpan panelvan hurdaya döndü

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı yönüne seyreden A.K'nin kullandığı 81 ACG 166 plakalı panelvan, Kemalköy kavşağında S.Z'nin idaresindeki 33 RN 380 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen panelvanın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.