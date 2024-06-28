e-plan otomasyon nedir? e plan otomasyon sistemi imar durum belgesi sorgulama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan e-Plan Otomasyon Sistemleri mülk sahiplerinin kullanımına sunuldu. Peki, e-Plan Otomasyon Sistemleri (İmar durum belgesi) nedir, nasıl sorgulanır?
E-Plan sorgulama ekranı üzerinden mülk sahipleri artık hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükte olan imar planlarına erişim sağlayabilecek ve planlara itiraz edebilecek.
İMAR DURUMU NASIL SORGULANIR?
e-Plan otomasyon uygulaması ile imar durum belgelerine; il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve plan bilgilerini girerek ulaşmak mümkündür. https://e-plan.gov.tr/e-plan/html/imarDurumu.html adresinden gerekli bilgileri doldurarak bölgenin imar durumuna ulaşabilirsiniz.
e-plan otomasyon sistemleri üzerinde son yapılan güncelleme ile askıya çıkarılan bütün imar planları için plan sınırı içerisindeki parsel maliklerine e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile web uygulaması üzerinden planlara itirazda edebiliyor.
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