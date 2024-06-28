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e-plan otomasyon nedir? e plan otomasyon sistemi imar durum belgesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan e-Plan Otomasyon Sistemleri mülk sahiplerinin kullanımına sunuldu. Peki, e-Plan Otomasyon Sistemleri (İmar durum belgesi) nedir, nasıl sorgulanır?

28.06.2024 - 16:23 |
e-plan otomasyon nedir? e plan otomasyon sistemi imar durum belgesi sorgulama

E-Plan sorgulama ekranı üzerinden mülk sahipleri artık hem web hem de mobil uygulama ile askıdaki ve yürürlükte olan imar planlarına erişim sağlayabilecek ve planlara itiraz edebilecek.

İMAR DURUMU NASIL SORGULANIR?

e-Plan otomasyon uygulaması ile imar durum belgelerine; il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve plan bilgilerini girerek ulaşmak mümkündür. https://e-plan.gov.tr/e-plan/html/imarDurumu.html adresinden gerekli bilgileri doldurarak bölgenin imar durumuna ulaşabilirsiniz.

e-plan otomasyon sistemleri üzerinde son yapılan güncelleme ile askıya çıkarılan bütün imar planları için plan sınırı içerisindeki parsel maliklerine e-Devlet üzerinden bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ile web uygulaması üzerinden planlara itirazda edebiliyor.

e-PLAN OTOMASYON SİSTEMLERİ'NE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

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