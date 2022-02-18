E harfi ile eşya isimleri - E ile başlayan eşyalar...

Günlük hayatta evde ve iş yerlerinde kullanılan çok sayıda farklı işleve sahip olan eşyalar bulunmaktadır. Bu eşyalardan bir kısmı sadece iş yerlerine özel olarak tasarlanmış olup bir kısmı da bütün mekanlarda kullanılabilecek özelliklerde olmaktadır. Eşyalar insan yaşamını kolaylaştıran nesneler olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile eşyalarda daha kullanışlı ve ergonomik bir hal almaktadır.

E Harfi İle Eşya İsimleri

Tarihin ilk zamanlarından beri insanoğlu eşya icat etmeye devam etmektedir. İnsanın hayal gücünün eseri olan eşyalar tasarlanırken ilk olarak hedeflenen eşyanın bir işe hizmet etmek için üretilmesi olmaktadır. E harfi ile başlayan çok sayıda eşya bulunmaktadır. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:

- El Havlusu

- Emniyet Kemeri

- Emzik

- Eşanjör

- Eşarp

- Etek

- Ev

- Ecza Dolabı

- Ekmek Sepeti

- Elbise

- Elbise Askısı

- Eldiven

- Elektrik Süpürgesi

- Elektrodinamometre

- Elektromıknatıs

- Elektromotor

- Elektronik Gitar

E İle Başlayan Eşyalar

Eşyalar insanların çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen nesneler olarak ifade edilmektedir. Taşınabilir ve taşınmaz oldukça fazla çeşide sahip olan eşyalar tek bir parçadan oluşabildiği gibi daha fazla parçalara da sahip olabilmektedir. Günlük hayatta kullandığımız E harfi ile başlayan eşya listesi ise şu şekilde olmaktadır:

- Enigma makinesi

- El feneri

- Ev

- Eşarp

- Eşanjör

- Emzik

- Emniyet Kemeri

- Ekmek Sepeti

- Elbise

- Ehliyet

- Egzoz

- Elmas

- Eşofman

- Elek

- Emniyet Kemeri

- Ekran kartı

- Eyfel kulesi

- Elektronik Gitar

- Elektromotor

- Elektromıknatıs

- Elektromıknatıs

- Elektrik Süpürgesi

- Elektrik Süpürgesi

- Elbise Askısı

- Elbise Askısı

- Ekmek Sepeti

- Ecza Dolabı