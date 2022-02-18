E harfi ile bitki isimleri - E ile başlayan bitkiler...

Doğada bulunan her şey kendi içinde gruplara ayrılır. Bu gruplardan biri de bitkilerdir. Bitkilerde birer canlıdır. Ayrıca doğada var olan her bitkinin bir ismi bulunmaktadır. Bitki isimleri, özellikle belirli bir isimle başlayan bitki adları ise karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. E Harfi ile başlayan birçok bitki, çiçek, meyve vb. bulunur.

E Harfi ile Bitki İsimleri

E harfi ile başlayan birçok çeşitli bitki bulunmaktadır. Sizler için herkes tarafından bilinen ve halk arasında da yaygın olarak kullanılan aynı zamanda E harfi ile başlayan bitki isimlerini şu şekilde listeledik;

-Enginar yaprağı

-Ekinezya

-Eğir kökü

-Ebegümeci

-Eğrelti otu

-Ejder meyvesi

-Elma

-Erik

E ile Başlayan Bitkiler

E harfi ile başlayan bitkiler, karşımıza bilgi yarışmalarında, bulmacalarda ya da eğlence amaçlı oyunlarda soru olarak çıkabilir. Bu nedenle E ile başlayan bitki isimlerine aşina olmakta yarar vardır. E ile başlayan bitkiler arasında enginar, ekinezya, erika ve erguvan yer almaktadır. Ayrıca ebe gümeci de herkes tarafından bilinen e ile başlayan bir bitkidir.

E Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

E ile başlayan birden fazla çiçek bulunmaktadır. Bu çiçeklerin bazıları yabani ot olarak da geçer. Kimileri özel olarak yetiştirilirken kimileri ise doğada kendiliğinden yer alır. E ile başlayan çiçek isimleri ise şu şekildedir;

- Eşek dikeni

- Eşek ketesi

- Erik çiçeği

- Elma çiçeği

- Erika

- Ezan çiçeği

- Eşek lalesi

- Eğrelti otu

E Harfi ile Başlayan ve Yenilebilen Bitkiler

E harfi ile başlayan bitkilerin hepsi yenilebilir değildir. E harfi ile başlayan ve yenilebilir bitkiler sınırlıdır. E harfi ile başlayan ve yenilebilir bitkilerin genelini ise meyveler oluşturur. Bu bitkilerin isimleri ise şunlardır;

- Erik

- Elma

- Ebegümeci

- Enginar

- Ejder meyvesi