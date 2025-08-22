Haberin Devamı

e-Devlet sistemine giriş yaparken kullanılan şifrenin unutulması ve sisteme kayıtlı telefon numarasının artık kullanımda olmaması, birçok vatandaşın karşılaşabildiği bir sorun. Bu durum, hesaba erişimi ve iki aşamalı güvenlik doğrulamasını imkansız hale getirir. Ancak e-Devlet Kapısı bu gibi durumlar için kullanıcılara çeşitli çözüm yolları sunuyor.

e-Devlet şifremi unuttum ve telefon numaram değişti, ne yapmalıyım?

e-Devlet şifrenizi unuttuysanız ve artık eski telefon numaranıza erişiminiz yoksa, hesabınıza yeniden erişim sağlamak ve yeni telefon numaranızı sisteme kaydetmek için izleyebileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor. Sizin için en uygun olan yöntemi seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:

PTT şubesine başvurma: En kesin ve doğrudan çözüm, T.C. kimlik kartınızla birlikte herhangi bir PTT şubesine gitmek. PTT şubesinden yeni bir e-Devlet şifresi talep edebilir ve aynı esnada yeni telefon numaranızın kimliğinizle doğrulanarak sisteme kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem sayesinde hem yeni bir şifreye sahip olur hem de hesabınızı yeni telefon numaranızla güvene alırsınız.

Mobil imza, e-İmza veya T.C. kimlik kartı ile giriş: Eğer mobil imza, elektronik imza veya çipli T.C. kimlik kartı ile giriş seçeneklerinden birini daha önce kullandıysanız, şifreye veya telefonunuza gelen doğrulama koduna ihtiyaç duymadan sisteme giriş yapabilirsiniz. Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra "İletişim Seçeneklerim" (internet tarayıcısı) veya "Profilim" (mobil uygulama) menüsü üzerinden kayıtlı telefon numaranızı kolayca güncelleyebilirsiniz.

İnternet bankacılığı ile giriş: Anlaşmalı bankalardan birinde hesabınız bulunuyorsa, e-Devlet Kapısı'na internet bankacılığı bilgilerinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Bu yöntemle sisteme eriştikten sonra, yine ilgili menüler altından telefon numarası değişikliği yapmanız mümkün.

Yedek kod kullanımı: Eğer daha önceden e-Devlet güvenlik ayarlarınızdan "yedek kod" oluşturduysanız, bu kodlardan birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Girişin ardından profil ayarlarınızdan telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz. Bu yöntem, yalnızca daha önce bu özelliği aktif hale getiren kullanıcılar için geçerlidir.

Bu yöntemlerden birini kullanarak hesabınıza tekrar eriştikten sonra, güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmeniz ve yeni telefon numaranızın doğru bir şekilde sisteme kaydedildiğinden emin olmalısınız.