e-Devlet şifre yenileme sırasında sizden istenen cüzdan no, çoğunlukla yeni kimlik kartlarında doğum tarihinizin altında yer alan harf ve rakamlardan oluşan özel bir numaradır. Ancak sistem bu bilgiyi kabul etmeyip 6 haneli bir numara talep ederse bu, sistemin kimliğinizi eski tip bir kimlik olarak algıladığı anlamına gelir. Bu durumda, en yakın PTT şubesinden yeni bir şifre alarak e-Devlet'e giriş yapabilir ve profilinizdeki kimlik bilgilerini güncelleyerek sorunu çözebilirsiniz.

e-Devlet şifre yenileme cüzdan no nedir?

e-Devlet kapısı, birçok kamu hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sunarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir hizmet. Bu platformun en önemli güvenlik adımlarından biri de şifre yenileme sürecidir. Bu süreçte karşınıza çıkan cüzdan no terimi, özellikle yeni kimlik kartı sahipleri için kafa karıştırıcı olabilir.

Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarında (çipli kimlikler), doğum tarihinizin hemen altında harf ve rakamlardan oluşan özel bir seri numarası bulunur. e-Devlet şifrenizi yenilerken veya diğer kimlik doğrulama işlemlerinde sizden istenen "cüzdan no" tam olarak bu bilgidir. Bu numara, kimliğinizin seri numarasını ve cüzdan bilgisini bir araya getiren benzersiz bir tanımlayıcı görevi görür.

Neden hata alınıyor?

Eğer yeni kimlik kartınızla işlem yapmaya çalışırken sistem sizden 6 haneli bir numara isterse, bunun sebebi sistemin kimliğinizi eski tip nüfus cüzdanı olarak algılaması. Eski nüfus cüzdanlarında cüzdan no 6 rakamdan oluşmaktaydı ve bu durum sistemin kafasını karıştırabilir.

Bu hatayı gidermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PTT'den yeni şifre alın: En yakın PTT şubesine giderek güncel bir e-Devlet şifresi edinin.

En yakın PTT şubesine giderek güncel bir e-Devlet şifresi edinin. e-Devlet'e giriş yapın: Bu yeni şifreyle e-Devlet sistemine giriş yapın.

Bu yeni şifreyle e-Devlet sistemine giriş yapın. Kimlik bilgilerini güncelleyin: Giriş yaptıktan sonra, profilinize giderek kimlik bilgilerinizi düzenleme seçeneğini kullanın.

Giriş yaptıktan sonra, profilinize giderek kimlik bilgilerinizi düzenleme seçeneğini kullanın. Yeni kimliği seçin: Bu bölümde " Yeni Kimlik " seçeneğini işaretleyerek kimlik kartı bilgilerinizi doğru şekilde girin. Seri no kısmına, kimlik kartınızın ön yüzündeki seri numarasını (bir harf ve beş rakamdan oluşan veya dokuz harf ve rakamdan oluşan kısım) yazın.

Bu bölümde " " seçeneğini işaretleyerek kimlik kartı bilgilerinizi doğru şekilde girin. kısmına, kimlik kartınızın ön yüzündeki seri numarasını (bir harf ve beş rakamdan oluşan veya dokuz harf ve rakamdan oluşan kısım) yazın. Bilgileri kaydedin: Değişiklikleri kaydettikten sonra, sistem artık yeni kimliğinize ait bilgileri tanıyacaktır ve şifre yenileme gibi işlemlerde doğru bilgileri isteyecek.

Bu adımları tamamladığınızda, e-Devlet şifre yenileme sürecindeki cüzdan no hatası çözülmüş olacak ve işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.