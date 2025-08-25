e-Devlet birikmiş para sorgulama ve çekme nasıl yapılır?

Haberin Devamı

e-Devlet, sağlıktan sigortaya kadar birçok kategoride online işlem yapma olanağı sunarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu hizmetlerden biri de adınıza biriken paraları sorgulama ve çekme imkanı. Birkaç basit adımı izleyerek e-Devlet üzerinden birikmiş paranız olup olmadığını öğrenebilir ve bu parayı nasıl alabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

e-Devlet biriken para sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet sisteminde adınıza birikmiş bir ödeme olup olmadığını kontrol etmek oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz:

Sisteme giriş: Öncelikle PTT'den alacağınız şifre, mobil imza veya internet bankacılığı gibi yöntemlerden birini kullanarak e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Öncelikle PTT'den alacağınız şifre, mobil imza veya internet bankacılığı gibi yöntemlerden birini kullanarak e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Hizmet menüsüne ulaşım: Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan " e-Hizmetler " menüsüne tıklayın.

Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan " " menüsüne tıklayın. İlgili kategoriyi bulma: Açılan hizmetler listesinden " Sosyal Güvenlik ve Sigorta " kategorisini seçin.

Açılan hizmetler listesinden " " kategorisini seçin. Uygulamayı seçme: Bu kategorinin altında yer alan " Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları " bölümüne ilerleyin.

Bu kategorinin altında yer alan " " bölümüne ilerleyin. Sorgulama ekranı: Son olarak, "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" başlığına tıklayarak adınıza yatırılmış olan ödemeleri listeleyebilirsiniz. Bu ekranda, paranın hangi kurum tarafından yatırıldığını da görebilirsiniz.

e-Devlet'te biriken para nasıl çekilir?

Sorgulama sonucunda adınıza birikmiş bir para olduğunu tespit ederseniz, bu parayı çekme işlemi de yine aynı ekran üzerinden yapılabiliyor. Para çekme işlemi için "Para Çek" butonuna tıkladıktan sonra ekrana gelen yönergeleri takip etmeniz yeterli.

Gönderici kurumun belirlediği koşullara göre yönergeler değişiklik gösterebilir, bu nedenle farklı kurumlardan gelen ödemeler için ayrı işlemler yapmanız gerekebilir. İşlemler sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, e-Devlet destek hattı ile iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.