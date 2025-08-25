e-Devlet bireysel emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Haberin Devamı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte devlet işlemleri artık dijital ortamda rahatlıkla yapılabiliyor. E-Devlet kapısı, bireysel emeklilik sorgulama gibi birçok işlemi evinizin konforunda, kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

e-Devlet üzerinden bireysel emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

Bireysel emeklilik hesabınıza aktarılan devlet katkısını ve diğer detayları öğrenmek için aşağıdaki basit adımları takip

edebilirsiniz:

1. Adım: e-Devlet'e Giriş Yapın

turkiye.gov.tr adresine gidin.

adresine gidin. Sayfanın sağ üst köşesindeki " Giriş " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle ya da diğer güvenli giriş yöntemlerinizden (mobil imza, e-imza, banka hesabı gibi) birini kullanarak sistemine giriş yapın.

2. Adım: Hizmeti Arayın

e-Devlet ana sayfasında bulunan arama çubuğuna Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde devlet katkısı sorgulama yazın ve aratın.

Veya doğrudan buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilirsiniz.

3. Adım: Bilgilerinizi Görüntüleyin

Açılan hizmet sayfasında;

Temel sözleşme bilgileriniz,

Hesabınıza hesaplanan devlet katkısı tutarı,

İlgili yıl için kalan devlet katkısı limitiniz anlık olarak görüntülenecek.

Bu işlemler sayesinde kurum binalarına gitmekten, yol masrafı ve zaman kaybından kurtularak işlemlerinizi birkaç dakika içinde halledebilirsiniz. e-Devlet üzerinden ayrıca diğer tüm emeklilik işlemlerinizi de takip edebilirsiniz.