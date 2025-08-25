e-Devlet bireysel emeklilik sorgulama nasıl yapılır?
25.08.2025 - 12:15Güncellenme Tarihi:
e-Devlet bireysel emeklilik sorgulama işlemi ile bireysel emeklilik için biriken tutarın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte devlet işlemleri artık dijital ortamda rahatlıkla yapılabiliyor. E-Devlet kapısı, bireysel emeklilik sorgulama gibi birçok işlemi evinizin konforunda, kolayca yapabilmenizi sağlıyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
e-Devlet üzerinden bireysel emeklilik sorgulama nasıl yapılır?
Bireysel emeklilik hesabınıza aktarılan devlet katkısını ve diğer detayları öğrenmek için aşağıdaki basit adımları takip
edebilirsiniz:
1. Adım: e-Devlet'e Giriş Yapın
- turkiye.gov.tr adresine gidin.
- Sayfanın sağ üst köşesindeki "Giriş" butonuna tıklayın.
- TC kimlik numaranız ve şifrenizle ya da diğer güvenli giriş yöntemlerinizden (mobil imza, e-imza, banka hesabı gibi) birini kullanarak sistemine giriş yapın.
2. Adım: Hizmeti Arayın
- e-Devlet ana sayfasında bulunan arama çubuğuna Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerinde devlet katkısı sorgulama yazın ve aratın.
- Veya doğrudan buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilirsiniz.
3. Adım: Bilgilerinizi Görüntüleyin
Açılan hizmet sayfasında;
- Temel sözleşme bilgileriniz,
- Hesabınıza hesaplanan devlet katkısı tutarı,
- İlgili yıl için kalan devlet katkısı limitiniz anlık olarak görüntülenecek.
Bu işlemler sayesinde kurum binalarına gitmekten, yol masrafı ve zaman kaybından kurtularak işlemlerinizi birkaç dakika içinde halledebilirsiniz. e-Devlet üzerinden ayrıca diğer tüm emeklilik işlemlerinizi de takip edebilirsiniz.