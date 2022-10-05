dvlottery.state.gov Green Card başvurusu! Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru ekranı

dvlottery.state.gov Green Card başvurusu için yapılan aramalar, başvuruların başlamasıyla arttı. DV Lottery resmi internet sitesinden ücretsiz bir şekilde yapılan Green Card başvurularına yönelik detaylar merak ediliyor. Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir. Peki, Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvuru ekranı…

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

2024 Green Card çekilişi için başvurular 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, https://dvprogram.state.gov adresinden yapılacak. Başvuru yaptıktan sonra Confirmation Number / Onay Numarasının saklanması gerekiyor.

20224 Green Card çekiliş takvimine göre, çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

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