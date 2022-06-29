Düzensiz Göç ile mücadele için huzur uygulaması! 621 aranan şahıs tespit edildi

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/6) uygulamasında; (5.971) metruk bina, (10.922) umuma açık yer, (461) terminal ve (3.904) diğer yerler olmak üzere toplam (21.258) yer kontrol edildi.

Uygulamada 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 organizatör gözaltına alındı, 1.543 düzensiz göçmen yakalandı. 32’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 621 aranan şahıs tespit edildi.

749’u yabancı uyruklu ve 70’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 819 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 2 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 75 adet mermi, 2 adet sahte pasaport, 157 gr esrar, 14 gr eroin, 64 gr metanfetamin, 1.667 adet sentetik ecza ve 1.560 paket kaçak sigara ele geçirildi.