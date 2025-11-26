GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de uygulandı! Tüm belediyelere örnek olacak
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de uygulandı! Tüm belediyelere örnek olacak

Düzce'de uygulandı! Tüm belediyelere örnek olacak

26.11.2025 - 18:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de uygulandı! Tüm belediyelere örnek olacak

Düzce’nin Akçakoca İlçesinde esnafların önüne çizilen çizgiyi geçmek yasaklandı.

Akçakoca Belediyesi tarafından tüm şehirde özellikle çay ocakları önlerine çıkışları belirlemek üzere şerit çekilerek boyama çalışması başladı.

Düzcede uygulandı Tüm belediyelere örnek olacak

Çay ocaklarının önlerine çıkardıkları masaları yayılmamasını önlemek amacıyla şeritler çekildi sınırlar belirlendi. Uygulamayı uymayanlara cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken, bazı çay ocağı esnafları bu uygulamayı beğendiklerini belirttiler.

Güncel Haberler

Kokarcanın fındıktaki zararı derinleşiyor! Bu böceğin doğal düşmanı yok
#Gündem

Kokarcanın fındıktaki zararı derinleşiyor! Bu böceğin doğal düşmanı yok

Yalova’da su kesintileri başladı! İşte uygulanacağı saatler
#Gündem

Yalova’da su kesintileri başladı! İşte uygulanacağı saatler

Çiftçilerin ekim mesaisi başladı! 12 bin yıllık ürün toprakla buluştu
#Gündem

Çiftçilerin ekim mesaisi başladı! 12 bin yıllık ürün toprakla buluştu