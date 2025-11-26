Düzce'de uygulandı! Tüm belediyelere örnek olacak

Akçakoca Belediyesi tarafından tüm şehirde özellikle çay ocakları önlerine çıkışları belirlemek üzere şerit çekilerek boyama çalışması başladı.

Çay ocaklarının önlerine çıkardıkları masaları yayılmamasını önlemek amacıyla şeritler çekildi sınırlar belirlendi. Uygulamayı uymayanlara cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken, bazı çay ocağı esnafları bu uygulamayı beğendiklerini belirttiler.