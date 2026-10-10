Düzce'de iki büyük park birleşiyor: 300 metrelik Yeşil Yol için çalışmalar başladı
10.10.2026 - 13:27Güncellenme Tarihi:
Düzce Belediyesi, şehir merkezinin büyük yeşil alanlarından Millet Bahçesi ile Merkez Park’ı birbirine bağlayacak ‘Yeşil Yol’ projesinin yapım çalışmalarına başladı. Ömer Seyfettin Sokak üzerinde hayata geçirilen proje ile iki park arasındaki yaya ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.
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