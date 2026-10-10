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HaberlerGündem Haberleri Düzce'de iki büyük park birleşiyor: 300 metrelik Yeşil Yol için çalışmalar başladı

Düzce'de iki büyük park birleşiyor: 300 metrelik Yeşil Yol için çalışmalar başladı

10.10.2026 - 13:27Güncellenme Tarihi:
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Düzce'de iki büyük park birleşiyor: 300 metrelik Yeşil Yol için çalışmalar başladı

Düzce Belediyesi, şehir merkezinin büyük yeşil alanlarından Millet Bahçesi ile Merkez Park’ı birbirine bağlayacak ‘Yeşil Yol’ projesinin yapım çalışmalarına başladı. Ömer Seyfettin Sokak üzerinde hayata geçirilen proje ile iki park arasındaki yaya ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

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