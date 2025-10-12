GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025

Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025

12.10.2025 - 09:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025

Düzce'de 13 bin 123 ev hayvanına mikroçip takıldı.

Haberin Devamı

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan, Kedi, Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik değişikliği kapsamında, kedi ve köpekler yaş ayrımı gözetmeksizin 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor.

Düzce genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 7 bin 355 köpek, 5 bin 768 kedi olmak üzere toplam 13 bin 123 ev hayvanına mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.

İLGİLİ HABER

İstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü, görenler oraya akın etti
İstanbul'un yanı başında lapa lapa kar yağdı! Her yer beyaza büründü, görenler oraya akın etti

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş serbest veteriner hekim klinikleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, belediye ekiplerince de sahada hayvan sahipleri bilgilendiriliyor. Kedi ve köpeklere deri altına yerleştirilen mikroçipler sayesinde; hayvanın kimlik bilgileri, sahibi, aşı kayıtları ve sağlık geçmişi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi'nde kayıt altına alınıyor.

Güncel Haberler

Atık ağaçlardan üretiyor, küçük bir odaya büyük eserler sığdırıyor! Erzurum'da yaşayan insan hazinesi: Hüsamettin Usta
#Gündem

Atık ağaçlardan üretiyor, küçük bir odaya büyük eserler sığdırıyor! Erzurum'da yaşayan insan hazinesi: Hüsamettin Usta

Düzcelilere müjde! Açılış tarihi yaklaşıyor, sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek
#Gündem

Düzcelilere müjde! Açılış tarihi yaklaşıyor, sosyal yaşama yeni bir soluk getirecek

Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025
#Gündem

Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025