Düzce'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor! Son tarih 31 Aralık 2025

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan, Kedi, Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik değişikliği kapsamında, kedi ve köpekler yaş ayrımı gözetmeksizin 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital olarak kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor.

Düzce genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 7 bin 355 köpek, 5 bin 768 kedi olmak üzere toplam 13 bin 123 ev hayvanına mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş serbest veteriner hekim klinikleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken, belediye ekiplerince de sahada hayvan sahipleri bilgilendiriliyor. Kedi ve köpeklere deri altına yerleştirilen mikroçipler sayesinde; hayvanın kimlik bilgileri, sahibi, aşı kayıtları ve sağlık geçmişi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi'nde kayıt altına alınıyor.



