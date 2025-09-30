GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti

Düzce'de başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti

30.09.2025 - 09:50Güncellenme Tarihi:
Düzce'de başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti

Düzce Belediyesi, mevsimsel değişiklikler doğrultusunda şehir genelindeki saha çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler peyzaj alanlarında ve mazgallarda temizlik yaptı.

Haberin Devamı

Düzce Belediyesi, vatandaşların mevsimsel şartlardan olumsuz etkilenmemesi için kapsamlı saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, düzenleme ve temizlik çalışmalarıyla şehir genelinde hazırlıklarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan peyzaj alanında yabani ot temizliği gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABER

Aksaray'da acı haber! Askeri personel şehit oldu, bir sivil de hayatını kaybetti
Aksaray'da acı haber! Askeri personel şehit oldu, bir sivil de hayatını kaybetti

Kadın çalışanlar tarafından titizlikle gerçekleştirilen çalışma ile alan daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Düzcede başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de beklenen sağanak yağış öncesi gerekli önlemleri aldı. Yağmur suyu akışının daha verimli sağlanması ve yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla şehir genelindeki mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

Güncel Haberler

Kocaeli'de çiftçilere müjde: Yüzde 50 hibe verildi
#Gündem

Kocaeli'de çiftçilere müjde: Yüzde 50 hibe verildi

Edirne'de 400 kişi üretiyordu şimdi sadece 10 kişi kaldı! Bir meslek göz göre göre bitiyor!
#Gündem

Edirne'de 400 kişi üretiyordu şimdi sadece 10 kişi kaldı! Bir meslek göz göre göre bitiyor!

Askıda kavun dünya yolcusu! Avrupa tarafından tescillendi, kışın sofralarda yerini alacak
#Gündem

Askıda kavun dünya yolcusu! Avrupa tarafından tescillendi, kışın sofralarda yerini alacak