Düzce'de başladı: Yağışlar artınca belediye harekete geçti

Düzce Belediyesi, vatandaşların mevsimsel şartlardan olumsuz etkilenmemesi için kapsamlı saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, düzenleme ve temizlik çalışmalarıyla şehir genelinde hazırlıklarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan peyzaj alanında yabani ot temizliği gerçekleştirdi.

Kadın çalışanlar tarafından titizlikle gerçekleştirilen çalışma ile alan daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuştu.







Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de beklenen sağanak yağış öncesi gerekli önlemleri aldı. Yağmur suyu akışının daha verimli sağlanması ve yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi amacıyla şehir genelindeki mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.