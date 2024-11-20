Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu" düzenlendi

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Selçuk Aslan, sempozyumun açılışında, afet dönemlerinde kamu yönetimi ve kamusal iletişimin önemine değindi.

Aslan, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok riskiyle mücadele ettiğine işaret ederek, "Olası her türlü afete karşı kamusal organizasyon olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun yanı sıra toplumu da bu risklere karşı hazır tutmak zorundayız. Bu hazırlıklar da iletişim stratejilerinden geçmekte. Afet yönetiminde olası riskleri iyi öngörüp önlem almak da atılması gereken ilk adımı oluşturuyor." dedi.

Afet Yönetimi, Koordinasyon, İletişim ve Haberleşme konulu birinci oturum Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda, AFAD Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, Afet Yönetimi ve Koordinasyon; TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, Afet İçin AR-GE Çözüm Süreçleri; TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, Afet Yönetiminde Uydu Haberleşmesinin Önemi; ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, Afet ve Haberleşme; Harvard & Bloomberg Köşe Yazarı Prof. Dr. Uğur Batı ise Afet Dönemlerinde Yürütülen İletişim Kampanyaları konularında önemli paylaşımlarda bulundu.

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Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam yönetimindeki ikinci oturumunda da Afet İletişiminde Bütüncül Yaklaşım konusu ele alındı.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Koç Akgül’ün Afet Yönetişim Modeli Üzerinden İletişimi Yeniden Düşünmek başlıklı sunumumun ardından, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, Afet Risk İletişimi konusundaki deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk’un Afet Yönetiminde İletişim ve Psikolojik Boyutları’nı ele aldığı oturumun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Doç. Dr. Nil Çokluk, Afet İletişimi Eğitimi hususunu aktardı.

Sempozyumun son oturumu DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç moderatörlüğünde düzenlendi.

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Afet Haberciliği, Sosyal Medya, Dezenformasyon ve Uygulamalar konulu son oturumda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Afet İletişimi ve Sosyal Medya; Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar, Afet Haberciliği ve Medya Takip Önemi; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Çakmak, Afet ve Dezenformasyonla Mücadele; Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul ise Afet Yönetiminde Toplumsal Gönüllülük ve Uygulama Örneği başlıklı sunum yaptı.

Sempozyum sonunda katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Sempozyum kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) depremlerde yürüttüğü arama kurma faaliyetleriyle, basında çıkan deprem haberlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle paylaşıldı.

Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak afet, güvenlik ve iletişim stratejilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığı sempozyum, konuyla ilgili durum tespiti, çözüm önerileri sunma, farklı bakış açıları geliştirme ve toplumsal bilinç oluşturma açısından da büyük katkılar sağladı.

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