GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
ABONE OL

Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.12.2022 - 08:12 |
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez üssünü Düzcenin Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyü olarak açıkladığı deprem, saat 07.59da oldu. Yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Gümüşovanın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

Düzcede 4,1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyü, büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Düzcenin Gölyaka ilçesi 23 Kasım tarihinde 5.9 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

Ahırkapı açıklarındaki gemi kazası kameraya böyle yansıdı

Ahırkapı açıklarındaki gemi kazası kameraya böyle yansıdı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tarihe geçen yükseliş! Türkiye, ABD'den sonra ikinci oldu

Tarihe geçen yükseliş! Türkiye, ABD'den sonra ikinci oldu