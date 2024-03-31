Düzce yerel seçim sonuçları 2024: Düzce belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
31 Mart 2024 yerel seçimleri bugün yapıldı. Mahalli İdareler seçimleri için milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını bitirdiği saat 21:00'dan itibaren sonuçlar aktarılmaya başlandı. Sonuçları en çok merak edilen illerin başında Düzce geldi. Düzce yerel seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı belli olmaya başladı. Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy oranları merak edildi. Düzce'de yaşayan ve oy kullanan vatandaşar hangi adayın önde olduğunu haberimizden öğreniyor. Düzce belediyesi hangi parti? İşte 31 Mart 2024 Düzce yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
Düzce yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Düzce'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Düzce büyükşehir belediye başkanlığı ve Düzce ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Düzceli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Düzce'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Düzce 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.
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Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Düzceli vatandaşlar, 2024 Düzce seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Düzce 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.
DÜZCE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını 44.299 alınan oy ve %47.14 oy oranı ile AK Parti adayı FARUK ÖZLÜ kazanmıştır.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adem Acet
Ali Emre İpek
Aydın Perçin
Ayfer Fatma Çelik
Bekir Yıldız
Davut Güloğlu
Faruk Özlü
Fethi Sönmez
Mahmut Ataseven
Mehmet Akdoğan
Mehmet Keleş
Mehmet Yıldız
Muhammet Ali Aksoy
Murat Caymaz
Mustafa Kılınç
Naci Kaplan
Nevfel Kadir Güner
Yılmaz Eser
Şeyhmus Murat Akçan
Semih Vuruş
Sedat Çelikel
Özge Kasap
Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?
Düzce'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ
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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?
Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;
T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.
Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.