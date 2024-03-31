Düzce yerel seçim sonuçları 2024: Düzce belediyesi hangi parti? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Düzce yerel seçim sonuçları aktarılmaya başlandı. Seçmenlerin sandık başına giderek oy kullandığı Düzce'de adayların aldıkları oy oranları da netleşmeye başladı. Düzce büyükşehir belediye başkanlığı ve Düzce ilçe seçim sonuçları için oy verme işlemi bittikten sonra sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasaklarını bitirmesiyle birlikte Düzceli vatandaşlar adayları için ekran başına geçti. Peki Düzce'da kim önde? 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırdığı saat 21:00'dan itibaren canlı yayında ekrana gelecek Düzce 2024 yerel seçim sonuçları,gazetavatan seçim sayfasından takip edilebilecek. CHP, AK Parti, İYİ Parti, DEM Parti gibi partilerin belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları da canlı olarak ekranda olacak.

DÜZCE İLÇE SEÇİM SONUÇLARO 2024 TIKLA ÖĞREN

Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı sorusu da anbean sayfamızda olacak. Düzceli vatandaşlar, 2024 Düzce seçim sonuçlarını BURADAN takip edebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olan ve uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan Düzce 2024 seçim sonuçlarında hangi partiye geçti? Cevabı 31 Mart akşamı belli olacak.

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DÜZCE YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını 44.299 alınan oy ve %47.14 oy oranı ile AK Parti adayı FARUK ÖZLÜ kazanmıştır.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adem Acet

Ali Emre İpek

Aydın Perçin

Ayfer Fatma Çelik

Bekir Yıldız

Davut Güloğlu

Faruk Özlü

Fethi Sönmez

Mahmut Ataseven

Mehmet Akdoğan

Mehmet Keleş

Mehmet Yıldız

Muhammet Ali Aksoy

Murat Caymaz

Mustafa Kılınç

Naci Kaplan

Nevfel Kadir Güner

Yılmaz Eser

Şeyhmus Murat Akçan

Semih Vuruş

Sedat Çelikel

Özge Kasap

Düzce'de hangi aday yüzde kaç oy aldı?

Düzce'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre adayların aldıkları oy oranları için TIKLAYINIZ

Düzce Seçim Sonuçları

Akçakoca Seçim Sonuçları 2024

Çilimli Seçim Sonuçları 2024

Cumayeri Seçim Sonuçları 2024

Gölyaka Seçim Sonuçları 2024

Gümüşova Seçim Sonuçları 2024

Kaynaşlı Seçim Sonuçları 2024

Merkez Seçim Sonuçları 2024

Yığılca Seçim Sonuçları 2024

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DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirecek. Vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idareleri belirlemek için sandık başına gidecek. YSK tarafından oy verme işlemiyle ilgili paylaşılan bilgiler şu şekilde;

T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, geçici kimlik belgesi, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge kesinlikle unutulmamalı.

Sandık kurulu görevlilerine kimliğinizi ve varsa seçmen bilgi kağıdınızı gösteriniz.