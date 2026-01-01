Düzce Gölyaka’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yılın son yangını Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın 3’üncü katında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairede yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın 3’üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.