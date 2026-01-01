GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce Gölyaka’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
HaberlerGündem Haberleri Düzce Gölyaka’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Düzce Gölyaka’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

01.01.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

Düzce Gölyaka’da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Düzce’nin Kuyudüzü köyünde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alev topuna dönen evdeki yangın güçlükle söndürüldü.

Yılın son yangını Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın 3’üncü katında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairede yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın 3’üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler 2026'yı coşkuyla karşıladı
#Gündem

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler 2026'yı coşkuyla karşıladı

Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?
#Gündem

Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?

Yılbaşında hastaneler açık mı? 1 Ocak 2026 devlet hastaneleri, özel hastaneler çalışıyor mu?
#Gündem

Yılbaşında hastaneler açık mı? 1 Ocak 2026 devlet hastaneleri, özel hastaneler çalışıyor mu?