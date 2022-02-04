GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDuygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler
HaberlerGündem Haberleri Duygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler
ABONE OL

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler

Duygu Delen davasında son dakika gelişmesi! Delen’in Gaziantep'te dördüncü katın balkonundan düşerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili Mehmet Kaplan'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, olayın meydana geldiği apartmanda yaşayan 3 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

04.02.2022 - 12:03 | | Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de, Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp öldü. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamalarıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 7 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden tutuklandı.

'RAPORLAR ÇELİŞKİLİ'

Davanın 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kaplan katılmazken, taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ve annesi Şenel Delen salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı, davaya ilişkin hazırlanan raporlarda, sanığın tutukluluk halinin devamına etki edecek durum olmadığını belirterek, "Geçen süre içerisinde 3 farklı rapor dosyalar girdi. Gelen raporlar birbiriyle çelişkili. 3 ayrı rapora bakılınca sanığın tutukluluğunu değiştirecek bir durum yoktur. Toplanan delillere göre sanığın suçu işlediği kanaatindeyiz" dedi.

Duygu Delen davasında flaş gelişme Tanık olarak dinlenecekler

'DOSYAYA SUNULACAK DELİL KALMADI'

Mehmet Kaplan’ın avukatı Enes Akbulut ise gelen raporun, müvekkilinin ifadeleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Bu aşamadan itibaren dosyaya girecek başka delil olmayacağını, raporlarda aleyhte delil olmadığını savunan Akbulut, "Gelen raporda bilinç durumunun bilinemeyeceği ve oluşan darp izlerinin düşmeye bağlı olduğu belirtilmiştir. Yine odadaki kanların Mehmet Kaplan'a ait olduğu belirtilmiştir. Sanık ilk tutuklandığı andan itibaren aksini gösterecek hiçbir şey dosyaya girmemiştir. Kaçma şüphesi olmadığını düşünüyoruz. Bu anlamda tahliyesini istiyoruz. Bu aşamadan sonra gelebilecek bir delil olmadığını düşünüyoruz. Gelen rapor en geniş kapsamlı rapordur. Bu rapor, Mehmet Kaplan'ın ifadeleriyle örtüşmektedir. Gelen raporlarla dosya tamamlanmışken, müvekkilimin tahliye edilmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olay günü apartmanda olan bina sakini 3 tanığın zorla getirilip, duruşmada dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÜNCEL HABERLER

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler

Duygu Delen davasında flaş gelişme! Tanık olarak dinlenecekler

Banka faiz oranlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tek tek açıklandı! İhtiyaç kredisi, ticari kredi...

Banka faiz oranlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tek tek açıklandı! İhtiyaç kredisi, ticari kredi...

Prof. Dr. Ceyhan'dan Molnupiravir kullanımı ile ilgili açıklama

Prof. Dr. Ceyhan'dan Molnupiravir kullanımı ile ilgili açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteye 4B sözleşmeli personel alınacak! İşte personel alımı başvuru şartları!

Üniversiteye 4B sözleşmeli personel alınacak! İşte personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber
4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajları sözleri! Dünya kanser günü nedir, ilk kez ne zaman düzenlendi?

4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajları sözleri! Dünya kanser günü nedir, ilk kez ne zaman düzenlendi?

Sıradaki Haber
Banka faiz oranlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tek tek açıklandı! İhtiyaç kredisi, ticari kredi...

Banka faiz oranlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Tek tek açıklandı! İhtiyaç kredisi, ticari kredi...

Sıradaki Haber
Tinder'da tanıştı hayatı karardı! 'Elmas Prensi' kadınları çarptı...

Tinder'da tanıştı hayatı karardı! 'Elmas Prensi' kadınları çarptı...

Sıradaki Haber