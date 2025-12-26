Dünyada sadece burada yaşıyor! Anadolu’nun saklı hazinesi Afyonkarahisar’da ortaya çıktı

Haberin Devamı

Türkiye’de sadece belirli bölgelerde yaşayan, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik ‘Anadolu Yaban Koyunu’nun Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki tesislerde üretimi devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘Anadolu Yaban Koyunu’nun doğanın saklı hazinelerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye’de sadece belirli bölgelerde yaşayan, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica). Görkemli boynuz yapısı, çevikliğini gösteren güçlü fiziği ve ülkemize özgü genetik mirasıyla bu tür, Anadolu’nun yabani yaşamının en değerli sembollerindendir. Afyonkarahisar DKMP Müdürlüğü olarak Şuhut Anadolu Yaban Koyunu Üretme Tesisinden bu nadir türün doğaya olan yolculuğu ile geleceğe güvenle ulaşması için izleme, koruma ve habitat destek çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Doğamızın gerçek sahiplerini korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.