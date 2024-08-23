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Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4-8 Kasım tarihlerinde dünyada ilk kez düzenlenecek olan Dünya Neolitik Kongresi’ne Şanlıurfa’nın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

23.08.2024 - 10:03 |
Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye olarak 4-8 Kasım tarihlerinde dünyada ilk kez düzenlenecek olan Dünya Neolitik Kongresi’ne ev sahipliği yapılacağı bildirildi.

Dünyanın en çok arkeolojik çalışma yürüten ülkesi olarak, Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi ile tarihe ışık tutan kazılar, koruma çalışmaları ve bilimsel yayınlarla dünya arkeolojisinin önde gelen paydaşlarından biri haline gelindiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“64 ülkeden binden fazla katılımcıyla Şanlıurfa’da gerçekleşecek bu önemli etkinlikte, Türk ve yabancı bilim insanlarıyla Neolitik çalışmaların geleceğini birlikte şekillendireceğiz.”

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