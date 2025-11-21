GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor
HaberlerGündem Haberleri Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

21.11.2025 - 00:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü İspir fasulyesi, artık sadece Türkiye'nin değil dünya mutfaklarının da gözdesi haline geldi. Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün, eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle fark oluşturuyor.

Haberin Devamı

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor.

İLGİLİ HABER

İzmir için en riskli fay hattını açıkladı! 7.2'ye kadar deprem üretebildiği için daha tehlikeli konumda
İzmir için en riskli fay hattını açıkladı! 7.2'ye kadar deprem üretebildiği için daha tehlikeli konumda

Her yıl yüzlerce ton üretimi yapılan İspir fasulyesi, kilosu 350 ile 500 lira arasında alıcı buluyor. Birçok ulusal ve uluslararası yemek programında tanıtılan İspir fasulyesi, Erzurum'un tarımsal zenginliğini dünyaya tanıtarak bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi Erzurumlular beyaz altın diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

Erzurumluların "beyaz altını" olarak nitelendirdiği İspir fasulyesi, doğallığıyla olduğu kadar Erzurum'un bereketli topraklarının da simgesi haline geldi.

Güncel Haberler

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor
#Gündem

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
#Gündem

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
#Gündem

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti