Dünya Kediler günü nasıl ortaya çıktı? 17 Şubat Kediler Günü ilk ne zaman kutlandı?

Çin'deki 5. ve 6. hanedanlık dönemlerinde (MÖ 2465-2150), kediler kutsal olarak kabul ediliyordu. Çin'deki yaklaşık 5300 yıllık fosil kayıtlarına göre, günümüz evcil kedileri boyutunda olan kediler, tarım yapılan bölgelerde tahılla beslenen kemirgenleri avlıyordu. Bu avlanma işlevleri sayesinde, çiftçiler tarafından besleniyor ve varlıklarına izin veriliyordu.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da benimsendi. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi. Dünya Kediler Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü de 8 Ağustos'ta kutlanıyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN KUTLANIYOR?



Avrupa'daki birçok ülke 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor. Öte yandan Kediler Günü Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 Ekim, Rusya’da ise 1 Mart tarihlerinde kutlanıyor.



Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.

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