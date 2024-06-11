Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele günü mesajları ve sözleri! Çocuk işçiliğiyle mücadele günü ne zaman ilan edildi, nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 12 Haziran günü, çocuk işçiliğine karşı duruşu özendirmek için Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Her çocuğun hak ettiği özgürlüğü ve eğitimi alabilmesi için çocuk işçiliğine hayır! Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde farkındalığı artırmak için birlikte mücadele edelim."

"Çocuklar oyun oynamalı, çalışmamalı. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde bu gerçeği hatırlayalım ve çocuk işçiliğine son verelim."

"Geleceğimizi kurtarmak için bugünün çocuklarına sahip çıkmalıyız. Çocuk işçiliğine dur demek hepimizin görevi!"

"Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde, her çocuğun eğitime, sevgiye ve oyun hakkına sahip olduğunu unutmayalım. Çocuk işçiliğini durduralım!"

"Çocukların yeri fabrikalar değil, okullar ve oyun alanlarıdır. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocuk işçiliğine son vermek için el ele verelim."

"Bir çocuğun geleceği, bizim bugün gösterdiğimiz özenle şekillenir. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde çocuk işçiliğine karşı duralım."

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"Her çocuk özgürce hayal kurma hakkına sahiptir. Çocuk işçiliğine hayır diyerek bu hayalleri koruyalım. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde farkındalığı artırın."

"Çocukların çalışmak zorunda kalmadığı, mutlu ve özgür bir dünya için birlikte mücadele edelim. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde sesimizi yükseltelim."

"Çocuk işçiliğine karşı durmak, insanlığın onurunu korumaktır. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde bu onurlu duruşu hep birlikte sergileyelim."

"Her çocuğun hayatını öğrenerek ve oynayarak geçirmeye hakkı var. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde bu hakkı savunalım."