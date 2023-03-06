Dünya basını Akşener'in hamlesini böyle gördü: 'Yüzde 5 oy kaybı var'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında kullandığı sert ifadelerin ardından 6'lı masadan ayrıldığını duyurdu. Akşener, yaptığı açıklamada, sıtma ile ölüm arasında bırakıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyeyim; İYİ Parti kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.'

ÖNERİLERİMİZ REDDEDİLDİ

'5 parti dünkü toplantıda 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzun süredir Erdoğan'a karşı açık ara kazanan iki ismi beyan ettik. Bu iki isim sayın Mansur Yavaş ile sayın Ekrem İmamoğlu. Maalesef ve maalesef bu görüş ve önerilerimiz asadaki paydaşlarımız tarafından kesin bir biçimde reddedildi.'

AKŞENER TOPLANTIYA KATILDI

6 Mart Pazartesi günü ise Millet İttifakı toplantısı öncesi Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşme sonrası Millet İttifakı'na geri dönen Akşener, 6'lı masa adayının açıklanacağı toplantıya katıldı. Akşener kapıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından karşılandı.

'TÜRK MUHAFELETİNDE ANİ DÖNÜŞ'

Geçtiğimiz hafta nasıl Akşener'in masadan ayrılması dünyada gündem olduysa, bugün de masaya dönüşü tekrar ses getirdi.

Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından olan Etnos, söz konusu gelişmeyi okuyucularına sundu. Haberde İYİ Parti'nin yaşanan süreçte anketlere göre yüzde 5 oy kaybettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise oy oranını koruduğuna vurgu yapıldı. Etnos ses getiren gelişmeye ise 'Türk muhalefetinde ani dönüş' başlığını kullandı.

Yine Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden olan Kathimerini, muhalefet bloğunda yaşananları okuyucularına sundu. Gazete haberinde 'İYİ Parti muhalefeti birleştirecek anlaşmayı kabul etti' dedi.

'BELEDİYE BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK'

Akşener'in dönüşünü ABD basını da manşetten gördü. Voice of America tarafından yapılan haberde, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tek bir şartla kabul edeceği yazıldı. Haberin devamında ABB ve İBB başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddia edildi. VOA, söz konusu haberine 'Akşener İBB ve ABB başkanlarını, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görmek istiyor' başlığı atıldı.

AP 'SON DAKİKA' KODUYLA GEÇTİ

ABD merkezli haber ajansı AP ise 'Son Dakika' olarak geçtiği haberinde, yaşananları okuyucularına sundu. AP, söz konusu haberinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarına yer verdi. Yaşananları detaylıca anlatan AP, 'Türkiye'de muhalefet Erdoğan'a karşı acele ediyor' başlığını attı.

'TEKRAR BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORLAR'

Meral Akşener'in yeşil ışığı Asya ülkelerinde de gündem oldu. Singapur'da yayın hayatına devam eden Todays, söz konusu gelişmeyi 'Muhalefet yeniden bir araya gelmeyi planlıyor' başlığı ile okuyucularına sundu.

AFP: PARÇALANMIŞ MUHALEFET BİRLEŞMEYE ÇALIŞIYOR

Fransız haber ajansı AFP'de Meral Akşener'in dönüşünü haberleştirdi. Söz konusu haberde muhalefetin tekrar birleşmeye ve seçim öncesi kaybettiği oyları tekrar kazanmaya çalıştığı aktarıldı. AFP, haberinde 'Parçalanmış muhalefet birleşmeye çalışıyor' başlığını kullandı.

