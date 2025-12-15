Dr. Mehmet Kasapoğlu Washington temaslarını değerlendirdi

Haberin Devamı

NATO Parlamenter Asamblesinin her yıl düzenlediği Transatlantik Forumu için Türkiye delegasyonu ile Washington'da bulunduklarını ve birtakım temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kasapoğlu, kongre üyelerinin iki ülke arasında pek çok konuda yeni bir heyecan ve ortak iradede olduğunu söylediklerini belirtti..

Kasapoğlu, görüşmelerde bölgesel ve küresel meselelerin etraflıca ele alındığını belirterek özellikle Suriye’nin geleceği, bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi ve iki ülkenin bu süreçte üstlenebileceği rollerin değerlendirildiğini söyledi. Gazze’de ateşkesin korunması ve Filistin’de adil, kalıcı bir barışın sağlanmasının Türkiye açısından temel bir öncelik olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, ABD Başkanı Trump’ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortaya koyduğu tutum ve katkıların yeni bir dinamizm oluşturduğunu ifade etti. Ukrayna’daki savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi konusunda Türkiye’nin kararlılığının altını çizen Kasapoğlu, bu konuda ABD tarafıyla yürütülen ortak çabaların da masaya yatırıldığını aktardı.

TÜRKİYE İÇİN TEMEL ÖNCELİK: FİLİSTİN’DE KALICI BARIŞ

Görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleleri kapsamlı biçimde ele aldıklarını ifade eden Kasapoğlu, “Özellikle Suriye’nin geleceği, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve her iki ülkenin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerinde durduk. Gazze’de ateşkesin sürdürülmesi ve Filistin’de adil, kalıcı bir barışın sağlanması Türkiye için temel bir öncelik olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, ABD Başkanı Trump’ın Gazze sürecine ilişkin Cumhurbaşkanımızla ortaya koyduğu irade ve katkılar yeni bir dinamizm oluşturdu. Ayrıca Ukrayna’daki savaşın diplomatik yöntemlerle sona erdirilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak, bu alanda ABD ile yürüttüğümüz ortak çabaları da gözden geçirdik” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ İLERLEYİŞİ ABD’NİN TAKİBİNDE

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesinin ABD’li yasa yapıcılar tarafından yakından takip edildiğini belirten Kasapoğlu, “Görüşmelerimizde savunma sanayisine yönelik mevcut yaptırımların kaldırılması konusunu da ele aldık ve Kongre üyelerinin bu konuda son derece yapıcı, çözüm odaklı bir tutum sergilediklerini açıkça gördük. Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerleyişinin ABD’li yasa yapıcılar tarafından yakından izlendiğini biliyoruz; gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat üyeler, ülkemizin barış ve istikrarı önceleyen yaklaşımına dair olumlu değerlendirmelerde bulundular. Ekonomik ilişkilerimizi de kapsamlı biçimde masaya yatırdık; özellikle 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdik ve hem bugün hem de gelecek açısından Türkiye-ABD ilişkilerinde son derece güçlü bir potansiyel gördüğümüzü ifade ettik” dedi.

TÜRKİYE BELİRLEYİCİ ROL ÜSTLENİYOR

Kasapoğlu, NATO’nun önde gelen aktörlerinden Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde küresel meselelerde belirleyici bir rol üstlendiğini ve Kongre tarafından yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye’nin BM’deki girişimlerinin, Gazze’de ateşkesin sürdürülmesine ve Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarının önemsendiğini vurgulayan Kasapoğlu, “Önümüzdeki dönemde daha somut adımların atılacağına inanıyoruz.” dedi. İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda karşılıklı bir istek bulunduğunu belirten Kasapoğlu, bu yaklaşımın müttefiklik ruhu içinde ilişkileri daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.