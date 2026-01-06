Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!

Haberin Devamı

Yoğun geçen Antalya programında Komisyon heyeti, Muratpaşa Gençlik Merkezi, Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi Şahin Harun Kırbıyık Kurs Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan engelli bireyler ile ilgili yapılan çalışmaları inceledikten sonra Antalya Valiliğini ziyaret etti.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, ziyaretlerin ardından Antalya, Burdur, Karaman, Isparta, Konya’dan katılan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle “Antalya Bölge İstişare Toplantısında” bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu engelliliğin çok katmanlı bir konu olduğunu her şehirde her sokakta başka yaşandığını, her evde başka bir hikâyeye dönüştüğünü ifade etti. Kasapoğlu sözlerinin devamında “Her ilin ihtiyacı farklı. Her şehrin imkânı farklı. Bir yerde erişilebilirlik temel gündemken, bir yerde sağlık hizmetlerine erişim öne çıkıyor. Bir yerde eğitimde uyarlamalar, bir yerde istihdam, bir yerde bakım hizmetleri en önemli başlıklar haline geliyor. Biz bu farklılıkları masa başında değil, yerinde dinleyerek anlamak istiyoruz. Çünkü, hayatın içinden süzülmeyen hiçbir rapor kalıcı olmaz. Biz buna inanıyoruz.” Dedi.

“Engellilik alanı, iyi niyetle değil; süreklilikle, standartla ve kararlılıkla yönetilir”

Dr. Mehmet Kasapoğlu “Mesele sadece mevzuat değildir. Mesele, hayatın kendisidir. Yasalar çok güçlü olabilir. Güçlüdür de… Son 23 yılda engellilik alanında Türkiye muhteşem mesafeler kat etti. Ama engel bazen kaldırımdadır. Bazen kapıdadır. Bazen yerel yönetimin verdiği hizmettedir. Bazen uygulamadadır. Bazen de zihnimizdeki önyargıdadır. Bazen de “biz hep böyle yapıyorduk” cümlesindedir. Farkındalığı büyüteceğiz, bilinci güçlendireceğiz. Hazırlayacağımız komisyon raporu bir temenni metni olmayacak. Bir raf süsü olmayacak. Bu rapor, yarın bir kamu görevlisinin masasının üstünde duracak. Bir yerel yöneticinin önüne gelecek. Bir düzenlemenin gerekçesi olacak. O yüzden uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasına gayret ediyoruz. Çünkü engellilik alanı, iyi niyetle değil; süreklilikle, standartla ve kararlılıkla yönetilir. Bugün sizlerden ricamız çok net: Sorunları açıkça söyleyin. İyi örnekleri mutlaka paylaşın. Biz burada konuşulan her şeyi dikkatle dinleyeceğiz. Not alacağız. Ve bunları komisyon raporumuza dönüştüreceğiz. Engellilik, bir toplumun kendini nasıl kurduğunun aynasıdır. Bugün o aynaya birlikte bakacağız.” sözleri ile konuşmasını tamamladı.