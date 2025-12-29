Dr. Mehmet Kasapoğlu: Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur

Haberin Devamı

Komisyon, İstanbul programı kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısı’nda kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Tüm Türkiye için model olan merkezde gerçekleştirilen toplantıda; erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım başlıkları sahadan gelen görüşlerle ele alındı. Daha sonra HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edildi.

İstanbul programının 2. gününde Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreninde kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.

Komisyonun Kocaeli programı kapsamında ise Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaretinin ardından Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 250 katılımcının iştirak ettiği toplantıya Kocaeli’nin yanı sıra Bilecik, Balıkesir, Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve girişimci temsilciler katıldı.

Toplantılarda konuşan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur. Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz. Çünkü sorunu yerinde incelemeden, yereli dinlemeden çözüm üretmek mümkün değil. Görüyoruz ki engel esasında kaldırımda, sokakta, parkta, binada, hizmette, sistemde ve zihniyettedir. Biz engeli bireyin üzerinden alıp süreçler üzerinden konuşuyoruz. İnşallah var olan bilincin güçlendirilmesine destek olacağız. Hazırlayacağımız rapor bir temenni metni olmayacak. Sorumlusu belli, takvimi belli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası ortaya koyacağız. Sahadan gelen her tespit ve öneri bu raporda mutlaka karşılık bulacak.” İfadelerinde bulundu.