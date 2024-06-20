Döviz büroları perşembe günü açık mı? 20-21 Haziran döviz büroları kapalı mı?

Döviz büroları sabah 09:00'da açılır ve akşam 19:00-20:00 arasında kapanır. AVM içindeki döviz büroları ise sabah 10:00'da açılır. Peki, Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı?

DÖVİZ BÜROLARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Döviz büroları bayramda ve resmi tatillerde kapalıdır. Döviz büroları bayramda hizmet vermiyor, ancak bayramın sona ermesiyle bugün ve yarın açık olacak.

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Kapanış saatlerinin farklı olması özel sektörde hizmet veren kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 20:00'dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır. Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.