Doktoru hastanede darp etmişti! Mahkeme tahliye kararını verdi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi.

Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken, hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

TAHLİYE EDİLMESİNİN ARDINDAN İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN TUTUKLANDI

Volkan Kuşçu hakkında Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, saldırı mağduru doktor B.B.Ö. ile ilgili kati doktor raporunun beklenmesine ve sanık Volkan Kuşçu'nun tahliyesine karar verdi. Avukatlar, Kuşçu'nun tahliye kararına itirazda bulundu. Kuşçu itirazın ardından, Edirne 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine yeniden tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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Kuşçu'nun tutuklu yargılanmasına devam edildiği davanın üçüncü duruşması bugün Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basına ve vatandaşlara kapalı olarak görülen duruşmaya Kuşçu, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca doktor B.B.Ö. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları da katıldı.

'TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETMELİ'

Duruşmada konuşan doktor B.B.Ö.'nün avukatı Adem Eray Kozan, olayın kadın sağlık çalışanına karşı işlenen katalog suç olduğu için tutuklama şartlarının oluştuğunu ve halen devam ettiğini dile getirdi. Sanık Kuşçu'nun sosyal medya hesapları üzerinden doktor B.B.Ö.'yü tehdit ettiğini kaydeden Kozan, tutukluluk halinin devamını talep etti.

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'KİMSEYLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK'

Volkan Kuşçu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımların bilinçli olmadığını kaydetti. Kuşçu, Ben videoları bilinçli olarak paylaşmadım, ayrıca 'ben kendime yakışanı değil, karşımdaki neyi hak ederse onu yaparım' sözünü 2014 yılında açtığım hesapta paylaşmıştım, tahliyemi talep ederim, benim kimse ile bir düşmanlığım yoktur, tahliyemi isterim diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Kuşçu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Kuşçu hakkında adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.

'DAVA EN ADİL ŞEKİLDE SONUÇLANMALI'

Duruşma sonrası konuşan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, duruşmaya kimsenin alınmamasına tepki gösterdi. Altun, Bizler, meslektaşımıza destek amaçlı mahkeme salonunun önündeydik. Ancak sanki meslektaşlarına destek olmaya gelen insanlardan kaçırılan bir duruşma örneği yaşadık.

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Mahkeme salonuna ne biz ne de basın mensupları alındı. Acaba merak ediyorum, bizlerin orada bulunmasından ne gibi bir rahatsızlık duymuş olunabilir Meslektaşımıza destek olmak, mahkeme heyetini niçin rahatsız etmiş olabilir Bizim yargıdan beklentimiz; hızlı bir şekilde bu davanın bir an evvel en adil şekilde sonuçlanmasıdır, sürecin uzatılmamasıdır. Ancak gerçek adalet böyle sağlanabilir. Duruşma 12 Haziran'a ertelenmiş durumda. Umuyorum ki 12 Haziran'da mahkeme salonunda bu sefer yer alırız ifadelerini kullandı.