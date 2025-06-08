Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı

Fatma ve İsmail Gümüş çifti, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca tedavi almak istedi. Erkek faktörü nedeniyle başka sağlık merkezlerinde tedavi alan çift, ‘çocuğunuz olmaz’ denilerek başarısız sonuçlar aldı.

Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift, yapılan tetkikler sonucunda yumurta gençleştirme, akupunktur ve fitoterapi gibi tedaviler alarak iki yıl sonra gebelik haberi aldı.

Çoksüer, hastanın azosperm nedeniyle kliniklerine başvurduğunu söyledi. Daha önce hiç hücre bulunamadığını belirten Çoksüer, " Hiç çocuğun olmaz denilmiş ve tedaviler başarısız sonuçlanmış. Sonra kliniğimize geldiler. Yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Akupunktur, fitoterapi uygulaması yaptık. Sonrasında tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında anne ile ilgili bir sıkıntı yoktu. Erkek faktörlü süreçti. Aynı zaman piezzo elektrik uygulaması yaptık. Ve embriyo haline gelerek transferi gerçekleştirdik. Daha sonra gebelik haberi aldık. Kalp atışını duyduk. Doğru klinik, doğru tedavi ve inanmak başarmanın ana anahtarıdır" dedi.

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Gümüş çifti ise, yaşadıkları duygunun tarifsiz olduğunu ifade ederek kendilerine yardımcı olan herkese çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.