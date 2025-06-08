GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDoktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı
HaberlerGündem Haberleri Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı

Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı

08.06.2025 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı

Diyarbakır’da yıllarca çocuk sahibi olamayacakları söylenen bir çift, çeşitli tedavi yöntemleriyle büyük bir mucize yaşadı. Yumurtalık gençleştirme, akupunktur ve fitoterapi gibi alternatif tedavi yöntemlerini deneyen çift, iki yıl süren tedavi sürecinin ardından sonunda gebelik müjdesini aldı.

Fatma ve İsmail Gümüş çifti, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca tedavi almak istedi. Erkek faktörü nedeniyle başka sağlık merkezlerinde tedavi alan çift, ‘çocuğunuz olmaz’ denilerek başarısız sonuçlar aldı.

Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift, yapılan tetkikler sonucunda yumurta gençleştirme, akupunktur ve fitoterapi gibi tedaviler alarak iki yıl sonra gebelik haberi aldı.

Çoksüer, hastanın azosperm nedeniyle kliniklerine başvurduğunu söyledi. Daha önce hiç hücre bulunamadığını belirten Çoksüer, " Hiç çocuğun olmaz denilmiş ve tedaviler başarısız sonuçlanmış. Sonra kliniğimize geldiler. Yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Akupunktur, fitoterapi uygulaması yaptık. Sonrasında tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında anne ile ilgili bir sıkıntı yoktu. Erkek faktörlü süreçti. Aynı zaman piezzo elektrik uygulaması yaptık. Ve embriyo haline gelerek transferi gerçekleştirdik. Daha sonra gebelik haberi aldık. Kalp atışını duyduk. Doğru klinik, doğru tedavi ve inanmak başarmanın ana anahtarıdır" dedi.

Haberin Devamı

Gümüş çifti ise, yaşadıkları duygunun tarifsiz olduğunu ifade ederek kendilerine yardımcı olan herkese çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Güncel Haberler

Bakanlık harekete geçti! Beyan sınırını aşıp vergi vermeyenlere sıkı takip
#Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Beyan sınırını aşıp vergi vermeyenlere sıkı takip

Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı
#Gündem

Doktorlar 'çocuğunuz olmaz' dedi! Karı-koca farklı yöntem denedi, hamile kaldı

Satılamayan kurbanlıklar için yeni karar! Bakan Yumaklı açıkladı
#Ekonomi

Satılamayan kurbanlıklar için yeni karar! Bakan Yumaklı açıkladı