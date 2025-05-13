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Doğu'da kar eridi bahar geldi! Dağların yeşilliği Van Gölü'nün masmavi sularıyla buluştu

13.05.2025 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğu'da kar eridi bahar geldi! Dağların yeşilliği Van Gölü'nün masmavi sularıyla buluştu

Baharın gelişiyle Doğu'nun en büyüleyici manzarası ortaya çıktı! Dağlarının yeşile büründüğü Bitlis, Van Gölü'yle birleşince ortaya bu güzel manzara çıkıyor.

Dron operatörü Ahmet Araç tarafından kayda alınan görüntülerde; Van Gölü'nün masmavi suları, berrak gökyüzü ve çevresini kuşatan dağların görkemi izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğuda kar eridi bahar geldi Dağların yeşilliği Van Gölünün masmavi sularıyla buluştu

Havadan yapılan çekimlerde, gölün genişliği ve dağların heybeti adeta bir doğa belgeselini andırırken, bölgenin ne denli zengin bir manzaraya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu doğal güzelliği yerinde görmek isteyen doğaseverler ise kilometrelerce yolu yürüyerek zirveye ulaşıyor.

Doğuda kar eridi bahar geldi Dağların yeşilliği Van Gölünün masmavi sularıyla buluştu

Doğanın tüm seslerinden uzak, yüksek rakımda kurulu bu noktadan Van Gölü'nü seyretmek, bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Yelkenli köyü ve çevresi, doğa tutkunlarının her mevsim ilgisini çekerken, kayda alınan bu tür görüntüler ise Tatvan'ın doğal turizm potansiyelini gözler önüne seriyor.

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