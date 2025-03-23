DMM: 'Polis, göstericilere portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası yalandır

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, 'Polis, göstericilere Vietnam Savaşı’nda kullanılan portakal gazı ile müdahale ediyor' iddiası doğru değildir. Kimyasal silah olan portakal gazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir eylem ve gösteride kullanılmamaktadır. Portakal gazı kullanıldığı takdirde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu madde, gaza maruz kalan kişilerde DNA hasarı, engelli doğumlar, kanser oranında artış, deri lezyonları ve karaciğer hasarı gibi ciddi hastalıklara sebep olmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında gazların saklandıkları tankların üzeri turuncu çizgiyle işaretlendiği için ‘portakal gazı’ olarak adlandırılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde kullanıldığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

'İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI' İDDİASI MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı.' iddiası manipülasyon içermektedir. İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş-çıkışlara ilişkin kısıtlama, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbirdir. Vatandaşların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlama söz konusu değildir. Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.