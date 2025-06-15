GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı
HaberlerGündem Haberleri DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

15.06.2025 - 19:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

DMM "Danıştay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 'kaçak yapı' olduğuna hükmedildi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Danıştay tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak yapı' olduğuna hükmedildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu arazinin halihazırda doğal sit alanı olmadığı için hukuki açıdan, yapı yapılabilir durumda olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapımının 2014'te tamamlandığı, süreç içerisinde açılan davaların da ret ile sonuçlandığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dava konusu edilen Koruma Kurulu Kararı'nın 2021 tarihli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu kararın Külliye binasıyla ilgisi olmadığı açıktır. Habere konu Danıştay Kararı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bir ilke kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmış davayla ilişkilidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, daha önce bu konuda verdiği kararı gerekçe tutarak Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun almış olduğu yeni kararı Danıştay 4. Daireye iade etmiştir. Doğrusu, basın mensuplarının meslek ve etik kurallarına uygun olarak, hukuki kararların bağlamına doğru tetkik etmeleri ve evvelce yapılmış açıklamaları da dikkate almaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

Danıştay kararlarının bağlamını tespit etmeden yapılan ve Cumhurbaşkanlığı makamını doğrudan hedef alan haberler, TCK 217/A maddesi uyarınca başkaca hukuki sonuçlar doğurabilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Güncel Haberler

Bakan Kurum'dan flaş paylaşım: Yavrularımızı sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, yarısı bizden
#Ekonomi

Bakan Kurum'dan flaş paylaşım: Yavrularımızı sağlam yuvalara kavuşturmak için ilk adım sizden, yarısı bizden

Trump flaş açıklama: İran ve İsrail bir anlaşma yapacak
#Dünya

Trump flaş açıklama: İran ve İsrail bir anlaşma yapacak

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı
#Gündem

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı