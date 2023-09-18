Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında tespit edilen 4 terörist jandarma ve polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.

Kimliği belirlenen 3 teröristin, terörden arananlar listesinde olduğu ortaya çıktı. Buna göre teröristlerden kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan 'Axin Muş' kod adlı Hülya Demirer'in, bölücü terör örgütünün sözde Orta Saha ve Amed eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, turuncu kategoride yer alan 'Rohat Pasur' kod adlı Cihat Ay'ın ise sözde Lice ferhat gücü sorumlusu olduğu belirlendi.

'Demhat' kod adlı Çetin Temel Demhat'ın ise gri kategoride aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, diğer teröristin kimlik tespiti çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)